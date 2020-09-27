لبنان | قيادة الجيش تنعى العسكريَين اللذين استشهدا في محلة عرمان

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الجيش اللبناني
نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، العسكريَين اللذين استشهدا بعد إقدام عناصر إرهابية على إطلاق النار على أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٧، وهما: العريف محمد خالد النشار، والعريف المجند أحمد خالد صقر.
يذكر انه قيادة الجيش – مديرية التوجيه – أعلنت في بيان أنّه “بتاريخه حوالى الساعة 1.00، أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان – المنية وقد ردّ العناصر على مصدر النيران بالمثل”.
وبحسب البيان، فقد “نتج عن ذلك استشهاد عسكريَيْن إثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة”.
وختم البيان: “تجري متابعة الموضوع لتوقيف الإرهابيين الفارّين وكشف ملابسات الاعتداء”.
ودان رئيس الجمهورية ميشال عون الاعتداء الإرهابي الذي تعرّض له فجر اليوم موقع للجيش في محلة عرمان، وحيّا الشهيدين اللذين سقطا في الاعتداء، منوّها بتصديهما مع رفاق لهما لمنفّذ الاعتداء.
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