لبنان | 14 إصابة جديدة في قضاء زغرتا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ 59 دقيقة

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 14 حالة إيجابية جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

زغرتا: 7

مجدليا: 2

مرياطه: 1

ارده: 2

عربة قزحيا: 2

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وجددت الخلية تأكيد “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، وناشدت المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.

في سياق متصل، دعا رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، في حديث تلفزيوني، اللبنانيين إلى التنبه لأن الوضع الصحي وصل إلى مرحلة الإنهيار، مشدداً على أن الوضع أخطر مما يتصورون، كاشفاً أن كل أقسام كورونا باتت ممتلئة بالمرضى والإصابات خطيرة.

ولفت عراجي إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن لبنان يتجه تحو السيناريو الإيطالي، مشيراً إلى أن البلاد قد تكون أمام إحتمال إعتكاف الأطباء والممرضين عن الحضور إلى المستشفيات.

وتوجه عراجي إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، بالإضافة إلى وزارات العمل والسياحة والصناعة، بالدعوة إلى تطبيق الإجراءات الضرورية أو إقفال البلد.