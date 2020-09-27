لبنان | بالفيديو – عون: سألتزم قسمي حتى اليوم الأخير من عهدي

رئيس الجمهورية ميشال عون
نشر رئيس الجمهورية ميشال عون فيديو لقسه الرئاسي عند انتخابه رئيساً للبلاد.
وعلّق على الفيديو قائلاً: ” اذا كان الوعد مقدساً فكم بالحري قسم اليمين! يمين احترام الدستور والقوانين، وصون استقلال الوطن ووحدة أراضيه.
وأضاف عبر “تويتر”: “أقسمت، وسألتزم قسمي حتى اليوم الأخير من عهدي، وسأبقى سداً منيعاً بوجه كل من يحاول المسّ بمضمونه”.
يذكر أن الرئيس السابق مصطفى أديب اعتذر أمس السبت من بعبدا عن تشكيل حكومة تكنوقراط خارجة عن السلطة السياسية الفاسدة تحاكي طموح اللبنانيين وتعيد إليهم الثقة في بناء دولة فعلية.
وجا هذا الاعتذار بسبب إصرار الثنائي الشيعي على التحكم في البلاد وأخذها إلى “جهّنم” بحسب تعبير الرئيس عون.
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