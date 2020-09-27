لبنان | قوى الامن تعلن مقتل 4 من الإرهابيين الذين نفذوا جريمة كفتون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2020 9:51 صباحًا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مقتل 4 من الإرهابيين الذين نفذوا جريمة كفتون والذي تبين أنهم جزء من خلية تعمل لصالح تنظيم داعش في لبنان.

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وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمنفذي جريمة كفتون، تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوية الفاعلين وعددهم 4 أشخاص، والذي تبين أنهم جزء من خلية تعمل لصالح تنظيم داعش في لبنان.

بنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هويات جميع أعضاء المجموعة الإرهابية وعددهم أكثر من 15 شخصا، يعملون تحت أمرة السوري (م. ح)، بحيث أوقفت 3 من أعضاء المجموعة.

بتاريخ 26-9-2020، توصلت الشعبة الى تحديد مكان تواجد أعضاء المجموعة الارهابية في منطقة وادي خالد في منزل منعزل، فنفذت عملية أمنية لمحاصرة المنزل من قبل القوة الضاربة في الشعبة. بادر عناصر المجموعة الى إطلاق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة في اتجاه القوة، فتم الرد عليهم ما أدى الى قتل جميع الارهابيين. لا تزال العملية مستمرة، وسيتم الإعلان تباعا عن النتائج”.