لبنان | كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - منذ ساعتين

يعود الطقس الحار ليسيطر على لبنان مع ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من اليوم لتصبح فوق معدلاتها الموسمية قبل أن تعود الى الانخفاض يوم الأربعاء.

تفاصيل طقس اليوم:

1- الحرارة ساحلاً بين 20 و30 درجة، بقاعا بين 12 و36 درجة وعلى الـ 1000 م بين 16 و28 درجة

2- الأجواء قليلة السحب

3- الرياح شمالية 20 الى 40 كم/س

4- الرطوبة 70 ساحلا

5- الضغط الجوي 1015 hpa

٦- الرؤية جيدة

7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 29 درجة

Advertisements

طقس اليومين المقبلين:

الإثنين: طقس حار نهاراً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلًا بين 23 و 33 درجة، بقاعاً بين 16 و36 درجة وعلى الـ 1000م بين 20 و30 درجة فيما الأجواء قليلة السحب.

الثلاثاء: طقس حار نهاراً مع استقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلًا بين 23 و 33 درجة، بقاعاً بين 16 و 36 درجة وعلى الـ 1000م بين 20 و30 درجة فيما الأجواء قليلة السحب.