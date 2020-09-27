لبنان | كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

الطقس في لبنان
يعود الطقس الحار ليسيطر على لبنان مع ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من اليوم لتصبح فوق معدلاتها الموسمية قبل أن تعود الى الانخفاض يوم الأربعاء.
تفاصيل طقس اليوم:
1- الحرارة ساحلاً بين 20 و30 درجة، بقاعا بين 12 و36 درجة وعلى الـ 1000 م بين 16 و28 درجة
2- الأجواء قليلة السحب
3- الرياح شمالية 20 الى 40 كم/س
4- الرطوبة 70 ساحلا
5- الضغط الجوي 1015 hpa
٦- الرؤية جيدة
7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 29 درجة
طقس اليومين المقبلين:
الإثنين: طقس حار نهاراً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلًا بين 23 و 33 درجة، بقاعاً بين 16 و36 درجة وعلى الـ 1000م بين 20 و30 درجة فيما الأجواء قليلة السحب.
الثلاثاء: طقس حار نهاراً مع استقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلًا بين 23 و 33 درجة، بقاعاً بين 16 و 36 درجة وعلى الـ 1000م بين 20 و30 درجة فيما الأجواء قليلة السحب.
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