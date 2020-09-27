لبنان | كيف توزعت اصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين إصابات جديدة بفيروس كورونا نشرت وزارة الصحة جدولا يظهر توزع اصابات كورونا على البلدات والمناطق. وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 1280 اصابة جديدة بكورونا اضافة الى 7 وفيات.

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