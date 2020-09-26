لبنان | رقم قياسي جديد.. الإصابات في لبنان مستمرة بالارتفاع

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 33 ثانية وزارة الصحة العامة أعلنت وزارة الصحة العامة، عن تسجيل 1280 اصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد الاجمالي الى 35228. كما تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة. من ناحيته ناشد النائب عاصم عراجي اللبنانيين الوضع الصحي في البلد وصل الى مرحلة الانهيار فكل أقسام كورونا ملأى بالمرضى والإصابات خطيرة والوضع أخطر مما تعتقدون. Advertisements وأضف عراجي الوضع الصحي أخطر ممّا تظنّون ونقترب من النموذج الايطالي والمطلوب إجراءات صارمة للحدّ من انتشار كورونا.

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