لبنان | بالفيديو: القوى الأمنية تشتبك مع مجموعة مسلحة في وادي خالد وإرسال تعزيزات

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 3 دقائق

اندلعت اشتباكات في وادي خالد عصرا بين القوة الضاربة في شعبة المعلومات ومجموعة مسلحة في خراج بلدة الفرض العكارية، جرى فيها تبادل إطلاق الرصاص والقذائف الصاروخية في أرجاء منطقة وادي خالد والتي أسفرت عن مقتل 3 عناصر من المطلوبين.

وجرى هذا الاشتباك إثر مداهمة لأحد أوكار المطلوبين في بيت مهجور اشتبهت القوى الأمنية بوجود مسلحين بداخله، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين القوة المشتركة لحماية الحدود البرية وبين المجموعة المطلوبة والتي استخدمت القذائف الصاروخية في مواجهة القوى الأمنية

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ووسط استمرار الاشتباكات، استقدم الجيش اللبناني تعزيزات بعد توسع رقعة الاشتباكات إلى أعالي منطقة الهيشة في شمال لبنان، حيث ارسل فوج الحدود البرية مزيداً من الآليات المدرعة وينفذ في هذه الاثناء طوقا امنيا، وعلم ان الجيش وشعبة المعلومات يطاردان عددا من الارهابيين في أعالي بلدة الهيشة

ويسود منطقة وادي خالد حاليا هدوء حذر في مكان الاشتباكات، لا سيما أن المطلوبين لا يزالوا فارين من قبضة القوى الأمنية.

وكان قد أفاد أحمد الشيخ رئيس المجلس المحلي في وادي خالد في قضاء عكار لسكاي نيوز أن المداهمة استمرت لأكثر من ساعة وامتدت لتشمل جبالا ووديانا محيطة بالمنزل في قرية الفرض في وادي خالد.