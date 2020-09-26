لبنان | حسن من عكار: لعدم الاستهانة بكورونا والاستمرار بالوعي في مواجهتها

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2020 6:46 مساءً

زار وزير الصحة العامة حمد حسن بلدة القبيات، مستطلعا أوضاعها وتداعيات فيروس كورونا المستجد فيها، مع تسجيل أكثر من 30 إصابة جديدة خلال أسبوع فقط، وذلك اثر اتصال ودعوة من النائب هادي حبيش الذي كان في استقبال حسن عند مدخل البلدية، في حضور رئيس البلدية عبده عبده، أعضاء خلية الازمة في البلدة، ممثلين عن مستشفى سيدة السلام، رئيس مركز طبابة محافظة عكار الدكتور حسن شديد ومدير مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.

وأثنى حسن على “الجهد الكبير لبلدية القبيات وخلية الازمة فيها في كل الترتيبات اللوجستية التي تتطابق تماما مع شروط الوقاية وسلوكياتها”، وقال: “أهنئ كل المشاركين في هذا اللقاء والذين يعملون بكل جهد لحماية مجتمعاتهم في هذه المناطق البعيدة التي تعاني اساسا من ضعف في الهيكلية الخدماتية الرسمية، واننا نتطلع بالمتابعة مع النائب حبيش لتفعيل المستوصف الرسمي في البلدة، وبدأنا بالخطوات مع طبابة القضاء، وكذلك مع الدكتور خضرين لتفعيل العمل في المستشفى الحكومي في حلبا وفي القسم المستحدث فيها لكورونا”.

أضاف: “ان الرسالة التي نود ايصالها الى اهلنا في كل لبنان هي ضرورة عدم التشكيك بموضوع كورونا، وان يتم تقصي الحقائق من مصادرها. لدينا الحد الادنى من الاخطاء لكن ذلك لا يعني اننا لم نعمل بشكل صحيح وحققنا نجاحات مثالية حتى التاريخ المشؤوم في 4 آب، حيث ان جريمة تفجير المرفأ وتداعياتها السلبية والقاسية وخروج 4 مستشفيات عن السيطرة، واشغال الاسرة المخصصة لكورونا للحالات الحرجة واسعاف مصابي الانفجار الذي هز لبنان، أضعف الامكانات الرسمية والخاصة للمواجهة”.

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وتابع: “ما حصل في القبيات يحصل قي مختلف المناطق اللبنانية، واننا ندعو الى هذا المستوى من الوعي القائم في القبيات”.

وأكد ان “كورونا مستمرة، وعلينا بالمقابل عدم الاستهانة والاستمرار بالوعي في مواجهتها، واعتماد سلوكيات الوقاية واجراءاتها في سلوكيات حياتنا اليومية، في تصرفاتنا، وفي المدارس حين تفتح علينا اعتماد سلوكيات جديدة للمواجهة، كي نحول دون حصول اصابات اكثر او لا سمح الله فقدان السيطرة وخسارة ارواح عزيزة. علينا ان نتحمل مسؤوليتنا جميعا”.

وأكد حسن أن “أموال المستشفيات الخاصة محفوظة وتم التواصل مع رئيس ديوان المحاسبة القاضي وهبي، والنواب ورئيس المجلس النيابي أقروا قانون دفع 450 مليار، ومع اعلان الرئيس أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة اتمنى من كل من يعنيهم الامر المبادرة الى دفع مستحقات المستشفيات لان لا طاقة لها على الاستمرار”.

كما زار الوزير حسن مركز العزيز للحجر في بلدة فنيدق، لمواكبة الإجراءات المتخذة بعد تسجيل ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا المستجد في عكار.