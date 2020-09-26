لبنان | ريفي: لدينا معلومات شبه أكيدة تفيد أن الإيرانيين لا يريدون حكومة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2020 6:00 مساءً

تعاقبت ردات الفعل بعد اعلان مصطفى أديب اعتذاره الذي فاجئ الأفرقاء السيايين عن تشكيل الحكومة برعاية فرنسية لإنقاذ لبنان والمباشرة بالإصلاحات الاقتصادية، وذلك بعد أن شكل الثنائي الشيعي ضغطا هائلا لعرقلة ولادة الحكومة التي لم تبصر النور بالتعاون مع رئاسة الجمهورية، بسبب تعنتهم البالغ وتمسكهم بحقيبة المال والتي أرادوها أن تكون “شيعية” ضاربين بتسلطهم عرض الحائط مبادرة ماكرون القائمة على المداورة.

وفي هذا الشأن اعتبر اللواء اشرف ريفي في بيان له أن أديب الذي صارع مافيا السلاح والفساد لشهر، خرج مرفوع الرأس ولم يشارك في خداع اللبنانيين تحت عنوان حكومة تجريب المجرّب.

وقال وزير العدل اللبناني الأسبق في حديث له مع سكاي نيوز جاء:” إن تعثر تشكيل حكومة مصطفى أديب الذي دفعه إلى الانسحاب من المشهد السياسي، وراءه إيران والقوى المحسوبة عليها في البلاد.”

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وأضاف ريفي بعد اعتذار أديب، السبت:”لدينا معلومات شبه أكيدة تفيد أن الإيرانيين لا يريدون حكومة في الوقت الحاضر، لذلك فالفريق المحسوب عليها وضع شروطا تعجيزية، لأن طهران تريد ربطها بموعد الانتخابات الأميركية”.

وأشار ريفي إلى تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل أيام، الذي أبدى فيه امتعاضه من مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتشكيل حكومة إنقاذ في لبنان.

وقال الوزير السابق: “الإيرانيون يعيشون وهم إعادة الإمبراطورية الفارسية، معتقدين أن دولا عربية مثل لبنان يجب أن تتبع لهم”.

ورأى وزير العدل اللبناني الأسبق أن تأليف حكومة أديب أصبح عصيا، لأنه “بات في أيدي مجموعة من الناس أشبه بمافيا أوصلوا البلد للخراب”.

وأضاف أن “المطلوب اليوم هو حكومة إنقاذ تنتشل البلاد من أزمتها”، مؤكدا أن “عقلية الطبقة السائد هي علة العلل في لبنان، فهذه ثالثة حكومة في العهد الحالي، وكل واحدة أسوأ من الأخرى، هذا العقل لا ينتج سوى الأزمات، وعندما قال الرئيس ميشال عون رايحين على جهنم، ففريقه هو الذي يقود البلاد نحو هذه النتيجة”.