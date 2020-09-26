لبنان | الجميل: لا خلاص بوجود هذه المنظومة المستسلمة لارادة حزب الله وسلاحه

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2020 5:41 مساءً سامي الجميل غرّد رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميّل عبر “تويتر”، قائلاً: “لا خلاص بوجود هذه المنظومة المدمرة والمستسلمة لارادة حزب الله وسلاحه. ادعو كل نائب الى اخذ القرار الشجاع والاستقالة من المجلس النيابي ليتمكن الشعب اللبناني من استعادة القرار وانقاذ مستقبله”.

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