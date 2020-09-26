- 1/3
- 2/3
- 3/3
آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2020 7:46 مساءً
اشتباك بين الجيش ومجموعة سورية في وادي خالد
اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين القوة الضاربة لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومسلحين متحصنين في منزل معزول في خراج بلدة الفرض في وادي خالد، وأفيد عن وقوع إصابات لم يتم تحديدها بعد، كما يستخدم المطلوبون قذائف صاروخية
من المرجح أن تكون المجموعة المطلوبة متهمة بالإعداد لأعمال ارهابية وهي من ألقت القنابل على القوة المداهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اشتباك بين الجيش اللبناني ومجموعة سورية في وادي خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.