لبنان | اشتباك بين الجيش اللبناني ومجموعة سورية في وادي خالد

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2020 7:46 مساءً

اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين القوة الضاربة لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومسلحين متحصنين في منزل معزول في خراج بلدة الفرض في وادي خالد، وأفيد عن وقوع إصابات لم يتم تحديدها بعد، كما يستخدم المطلوبون قذائف صاروخية

من المرجح أن تكون المجموعة المطلوبة متهمة بالإعداد لأعمال ارهابية وهي من ألقت القنابل على القوة المداهمة.