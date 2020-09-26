لبنان | محامو “القوات” بتصرف أهالي ضحايا عبارات الموت

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2020 5:25 مساءً

أعلن أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم، في بيان، وضع حزب “القوات اللبنانية” جميع محاميه في طرابلس والشمال “بتصرف أهالي ضحايا عبارات الموت”.

وقال: “لا للسكوت عن عبارات الموت التي سحبت عددا من مواطني الشمال الطيبين ورمتهم في مياه البحر، لذا، وتفاديا لمرور هذه الحادثة من دون حساب ومنعا لتكرارها، تضع القوات اللبنانية بتوجيه من رئيسها الدكتور سمير جعجع جميع محاميها في طرابلس والشمال بتصرف اهالي الضحايا لمتابعة قضيتهم المحقة. للمراجعة: منسق القوات اللبنانية في طرابلس الاستاذ جاد دميان: 667767-76”.