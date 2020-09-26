لبنان | بالفيديو: قطع دوار إيليا في صيدا وتدافع بين الجيش والثوار

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 5 دقائق آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2020 4:45 مساءً قطع دوار إيليا في صيدا جرى قطع دوار إيليا في صيدا بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الوضع الاقتصادي الراهن لا سيما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار عقب اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، والذي من المتوقع أن يرتفع 100 ليرة كل ساعة. وجرى تدافع بين الثوار والجيش اللبناني الذي منع المواطنين من قطع الطريق، وعمد الثوار إلى افتراش الأرض بأجسادهم لقطعها.

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