لبنان | بهاء الحريري: أمراء الحرب لا يبنون البلدان التي لا خبرة لهم إلا بهدمها

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2020 4:44 مساءً

تعليقاً على اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، اصدر الشيخ بهاء الحريري بيانأ جاء فيه:

‎ أُعلن صباح اليوم أن مصطفى أديب فشل في تشكيل الحكومة.

‎ إن الإصرار على تفضيل المصالح السياسية الشخصية على المصلحة العامة للناس العاديين أمر مؤسف للغاية. ولكن على عكس ما سبق، لا يمكننا هذه المرة أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتناحر السياسيون. نحن نواجه أزمات ملحة تحتاج بشدة إلى عناية حكومة تكنوقراط تتمتع بالسلطة.

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‎ ويظهر هذا الوضع أيضًا الحاجة الضرورية إلى إصلاح شامل كي لا يستخدم حزب الله وأمراء الحرب الآخرين حق النقض ضد مستقبل لبنان. يعلم اللبنانيون أن هذا سيؤدي بالتأكيد دائما إلى المزيد من الفوضى.

‎ نحن بحاجة إلى حكومة غير طائفية تضم أشخاصًا أكفّاء وغير متحيّزين يتمتّعون بصلاحيات:

‎ • إرسال مساعدات للبنان تصل مباشرةً إلى الشعب اللبناني وليس إلى أمراء الحرب.

‎ • الدعوة إلى تحقيقٍ مستقلٍّ في قضية انفجار 4 آب في بيروت.

‎ • التأكّد من عدم وجود دور لـ “حزب الله” في اختيار قادة الحكومة.

‎ • البدء بعملية تشكيل دستورٍ جديدٍ غير طائفي

‎ أيام الخضوع لحاجات حزب الله وأمراء الحرب يجب أن تكون وراءنا. أمراء الحرب لا يبنون البلدان التي لا خبرة لهم إلا بهدمها.

‎ في حين يفقد الناس وظائفهم وأعمالهم، ولا يتمكنون من إطعام أسرهم، والرعاية الصحية لا تكفيهم، وهم غير قادرين على تأمين التيار الكهربائي لمنازلهم. لا يمكن أن يتغاضى السياسيون عن كل هذا بينما يحققون مصالحهم الخاصة.