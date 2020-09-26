لبنان | الأمن الداخلي يعمم صورة قاصر مفقودة

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة قوى الأمن الداخلي أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة تقى علاوي المحيميد (مواليد العام 2004، سورية الجنسية)، والتي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة رشكنانيه الجنوبية، بتاريخ 25/09/2020، ولم تعد حتى تاريخه.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر قانا في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم 430019-07، للادلاء بما لديهم من معلومات”.

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