لبنان | هذا ما جاء في بيان المدارس الخاصة في لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 54 دقيقة آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2020 3:51 مساءً المدارس تتحضر المدراس اللبنانية إلى عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة عما قريب، لكن لا تزال هناك عراقيل ومخاوف من جانب المدارس بشكل عام، وفي هذا الإطار، درس عدد من افراد المدارس الخاصة في لبنان، أمس، عبر تقنية zoom meeting، الاوضاع التربوية في ظل الظروف الصعبة، وتشاوروا بتوصية لجنة كورونا وقرار وزارة التربية لناحية تأجيل بداية العام الدراسي. بيان تجمع المدارس الخاصة في لبنان

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