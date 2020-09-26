لبنان | كوبيتش بعد اعتذار أديب: هل فوّتم فعلا الفرصة الاخيرة التي أوجدتها فرنسا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

غرّد المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش على حسابه عبر تويتر بعد اعتذار مصطفى أديب عن مهمته في تشكيل الحكومة منتقدا هذه الدرجة من قلة المسؤولية، حين يكون مصير لبنان وشعبه على المحك.

وتوجّه الى المسؤولين اللبنانيين، بالقول: “هل فوّتم فعلا الفرصة الاخيرة التي أوجدتها فرنسا؟ متى ستوقفون هذه اللعبة المعتادة؟ استمعوا الى صرخات شعبكم وحاجاتهم، واجعلوا الاولوية لمستقبل لبنان”.