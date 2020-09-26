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يان كوبيتش
غرّد المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش على حسابه عبر تويتر بعد اعتذار مصطفى أديب عن مهمته في تشكيل الحكومة منتقدا هذه الدرجة من قلة المسؤولية، حين يكون مصير لبنان وشعبه على المحك.
وتوجّه الى المسؤولين اللبنانيين، بالقول: “هل فوّتم فعلا الفرصة الاخيرة التي أوجدتها فرنسا؟ متى ستوقفون هذه اللعبة المعتادة؟ استمعوا الى صرخات شعبكم وحاجاتهم، واجعلوا الاولوية لمستقبل لبنان”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كوبيتش بعد اعتذار أديب: هل فوّتم فعلا الفرصة الاخيرة التي أوجدتها فرنسا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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