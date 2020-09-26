لبنان | دولار الصرافين والسوق السوداء شبه مستقر

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 08:10 صباحاً - منذ دقيقتين الدولار - الليرة أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 26 و27/9/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى. فيما سجل سعر الصرف في السوق السوداء مساء أمس 7650 – 7750 ليرة. ولا يزال اللبنانيون يعانون من أزمة الغلاء وارتفاع الاسعار، إضافة إلى ازدياد المخاوف من عدم قدرة مصرف لبنان من استكمال دعم المواد الاساسية كالمحروقات والطحين، مما قد يخلف أزمة معيشية كبيرة

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