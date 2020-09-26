لبنان | 4 حالات إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين مطار بيروت افادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 23/9/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص PCR لرحلات وصلت بتاريخ 24/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 4 حالات إيجابية. وجاءت نتائج 23/9/2020 كالتالي: Advertisements ” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية).

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية).

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية). وجاءت نتائج 24/9/2020 كالتالي: ” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية).

” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية).

” رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية).

” رحلة أكرا : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية).

” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

” رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالة واحدة إيجابية)

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