لبنان | ساعات الليل حاسمة… أديب إلى الاعتذار غداً؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

رجحت مصادر متابعة للملف الحكومي اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب ما لم تُثمر الاتصالات الفرنسية هذه الليلة عن نتيجة إيجابية.

توازياً، كشفت معلومات صحفية أنه من المتوقع حدوث اتصال فرنسي مع اديب لحسم أمر اعتذاره من عدمه غداً.

في السياق عينه، أشارت معلومات رسمية من قصر بعبدا الى ان أديب لم يقدم الورقة التي كانت بيده إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بعد المشاورات التي دارت بينهما.

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ووضع أديب بعد ظهر اليوم الجمعة رئيس الجمهورية ميشال عون بأجواء الاستشارات. وتناول الاجتماع بين عون وأديب عقدة وزارة المالية. وكان الهدف من زيارته وضع عون بنتائج الاتصالات التي توصل إليها.

وأشارت مصادر “الجديد”، إلى أنه “تم تعيين الاجتماع غداً مع عون لأن ساعات الليل ممكن أن تشهد اتصالات لحل العقدة ولكي يكون هناك مخرج لها”. وأضافت المصادر، “الحل يمكن ان يكون بتسمية الثنائي الشيعي وزير المال اما باقي وزارات الشيعة يسميها اديب، واذا لم يتم هذا الحل تكون الأمور قد تعقدت اكثر وممكن أن يقدم اعتذاره”.

وقال من بعبدا عقب لقائه عون: “اتفقنا على موعد صباح غد عند الساعة 11 صباحاً، ونشالله خير”. ووصل اديب إلى بعبدا بعد ظهر اليوم حاملاً معه ملفاً إلى قصر بعبدا للمرة الأولى منذ التكليف.

وفور مغادرته قصر بعبدا، التقى أديب الخليلين للبحث في آخر التطورات التي وصلوا إليها في ملف تشكيل الحكومة. وأفادت معلومات صحفية أن “اللقاء بين رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب والخليلين انتهى من غير تسجيل أي حلحلة للعقدة الحكومية، ولم يقدم الثنائي الشيعي لائحة الأسماء المقترحة من قبله”.