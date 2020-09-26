لبنان | 4 إصابات جديدة بـ”كورونا” في كفرصير

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2020 11:25 مساءً

اصدرت خلية الازمة في بلدة كفرصير بيانا جاء فيه: “بعد إثبات أربع حالات إيجابية في البلدة خلال 72 ساعة الماضية وهم: ي. م – م.س-، م.س- م.ح يتم العمل على تحديد كافة المخالطين من ابناء البلدة، لذلك وتجنبا لازدياد الحالات بين ابناء بلدتنا قررت الخلية ما يلي:

1- إعلان حالة تعبئة صحية في البلدة لمدة أسبوع من تاريخ هذا البيان.

2- إلغاء كافة المناسبات والتجمعات والسهرات والزيارات.

3- إلزام المقاهي والمطاعم والملاعب بإزالة الطاولات والكراسي.

4- إلزام كافة المؤسسات والمحال التجارية وجميع أبناء البلدة بالكمامات والتباعد تحت طائلة تسطير محضر ضبط يحول الى النيابة العامة مباشرة.

5- تجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وحصر شراء الحاجيات بشخص واحد من العائلة”.

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في السياق عينه، ركّز رئيس لجنة الصحة النيابية النائب ​عاصم عراجي​، على أنّ فيروس كورونا خرج عن السيطرة في ​لبنان​، ومن الصعب جدًّا السيطرة عليه إذا بقينا نسير بالطريقة نفسها”، موضحًا أنّ “هناك إجراءات وُضعت منذ بدء تفشّي الوباء في شباط الماضي، منها ضرورة ارتداء ​الكمامة​ والتزام التباعد الاجتماعي والتعقيم، لكنّها لا تُطبّق كما يجب”.

وأكّد في حديث إذاعي، أنّ “للحدّ السريع من انتشار الفيروس، يجب الالتزام بالإجراءات الوقائيّة، بغياب اللقاح في الوقت الحالي. هذا هو الأمر الأنجع لوقف الانتشار”، مشيرًا إلى “أنّنا إذا لم نقم بذلك، فنحن متّجهون إلى عدد إصابات أكبر، والخوف أن تكون الإصابات خطرة وتستلزم دخول العناية الفائقة، الّتي أصبح 80 بالمئة منها معبأ”.

وشدّد على أنّ “هناك إجراءات اتُخذت، لكن الوزارات المعنيّة لم تطبق الإرشادات والإجراءات الوقائيّة، منها منع التجمعات دون كمامة والغرامات على المخالفين وغيرها، كما أنّ هناك استهتارًا من الناس، وكثر للأسف غير مقتنعين أنّ هناك “كورونا” من الأساس”. وبيّن أنّ “معظم ​المستشفيات الحكومية​ تتحمّل العبء الأكبر بالنسبة لاستقبال المصابين بالفيروس”.