لبنان | لقاء أديب والخليلين… لا تقدّم على خطّ تأليف الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 45 دقيقة

انتهى الاجتماع بين الرئيس المكلف مصطفى اديب والخليلين من دون التوصل الى حل لعقدة من يسمي وزير المالية، ومن دون ان يحصل أي تقدم في الملف الحكومي، حيث لم يقدم الخليلان أي أسماء.

ولم يبلغ أديب الخليلين نيته بالاعتذار من عدمه غداً، كما انه لم يتم تحديد موعد قريب للقاء جديد بين الطرفين.