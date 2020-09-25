لبنان | بيان لقيادة الجيش بشأن توقيف أحمد الشامي

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الجيش اللبناني
أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أن “مديرية المخابرات وبالتنسيق مع وحدات الجيش المنتشرة في منطقة حيلان – زغرتا، أوقفت الإرهابي أحمد سمير الشامي المنتمي إلى خلية الإرهابي القتيل خالد التلاوي، أحد المشاركين في جريمة كفتون بتاريخ 21 / 8 / 2020.”
وأشارت قيادة الجيش إلى أن “الشامي متورط بجريمة قتل العسكريين الأربعة أثناء تفتيش شقة الموقوف عبد الرزاق الرز في منطقة جبل البداوي بتاريخ 13 / 9 / 2020” لافتة الى أنه تم تسليم الموقوف إلى المرجع المختص.
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