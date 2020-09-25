لبنان | بيان لقيادة الجيش بشأن توقيف أحمد الشامي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أن “مديرية المخابرات وبالتنسيق مع وحدات الجيش المنتشرة في منطقة حيلان – زغرتا، أوقفت الإرهابي أحمد سمير الشامي المنتمي إلى خلية الإرهابي القتيل خالد التلاوي، أحد المشاركين في جريمة كفتون بتاريخ 21 / 8 / 2020.”

وأشارت قيادة الجيش إلى أن “الشامي متورط بجريمة قتل العسكريين الأربعة أثناء تفتيش شقة الموقوف عبد الرزاق الرز في منطقة جبل البداوي بتاريخ 13 / 9 / 2020” لافتة الى أنه تم تسليم الموقوف إلى المرجع المختص.