اقفال عام لبلدة القبيات بسبب تفشي كورونا
اعلن المجلس البلدي لبلدية القبيات في بيان، “الإقفال العام إعتبارا من اليوم وحتى يوم الأحد الواقع فيه 4 تشرين الأول ضمنا، وذلك بالنظر الى الحالة المستجدة بالنسبة لتفشي فيروس كورونا”.
واستثنى القرار “القطاعات التالية: الصيدليات، محطات الوقود، محلات السمانة، محلات الخضار، خدمة التوصيل إلى المنازل (للسمانة والخضار فقط لأن المقاهي والمطاعم مشمولة بالإقفال)”.
واكد المجلس البلدي انه “خلال فترة الإقفال، تمنع جميع أنواع التجمّعات والاحتفالات والمناسبات حتى في المنازل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية إلازامية (خاصة الكمامة) للأفراد والمؤسسات العاملة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اقفال عام لبلدة القبيات بسبب تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.