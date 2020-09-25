لبنان | أديب بحث مع عون مسار تأليف الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2020 5:35 مساءً أديب بحث مع عون مسار تأليف الحكومة التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا الرئيس المكلف مصطفى اديب حيث بحثا في مسار تأليف الحكومة. وللمرة الأولى منذ تكليفه تشكيل الحكومة وصل اديب الى القصر الجمهوري حاملاً ملفاً أسود . وبعد اللقاء قال اديب وضعت رئيس الجمهورية بأجواء الاستشارات واتفقنا على موعد آخر عند الساعة 11 من صباح الغد.

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