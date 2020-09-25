لبنان | القبض على احمد الشامي المتهم بالتورط بجريمتي كفتون والبداوي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 3 ثواني القبض على احمد الشامي تمكنت مخابرات الجيش اللبناني من القبض على الفار من خلية التلاوي أحمد الشامي الملقب بأحمد أنس في كفرشلان الضنية. وينفذ الجيش اللبناني انتشارا واسعا في البلدة تزامناً مع القبض على الشامي. يُذكر أنّ الفار هو من خلية خالد التلاوي، وهو متهم بالمشاركة بجريمة كفتون الكورة حيث تم ضبط البندقية التي استخدمها منذ يومين، كما انه متهم بالمشاركة في عملية البداوي الذي ذهب ضحيتها 4 عناصر من مخابرات الجيش اللبناني. وتشهد المنطقة امتداداً حتى زغرتا منذ الصباح الباكر تحليقاً مكثفا لمروحيات الجيش.

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