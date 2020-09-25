كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 16 دقيقة مداهمة لقوى الامن نفذت قوة من مكتب مكافحة الارهاب في قوى الأمن الداخلي عملية دهم لمحل يعود للبناني ي. ر. في محلة البوابة الفوقا في مدينة صيدا، وعملت على ضبط ومصادرة كمية كبيرة من مادة الكربير الذي يستخدم عادة في الأعمال الصناعية مخزنة في المكان. وبناء لإشارة القضاء المختص تم توقيف المذكور وختم المحل بالشمع الأحمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مصادرة كمية كبيرة من الكربير اثر عملية دهم محل في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.