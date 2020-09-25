لبنان | نزلاء سجن زحلة: يقتلوننا بدم بارد

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آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2020 4:35 مساءً
سجن زحلة
نفذ نزلاء سجن زحلة للرجال وقفة احتجاجية سلمية داخل باحة السجن، طالبوا فيها المسؤولين “باسم الوطن وباسم الانسانية والرحمة، النظر بعين الرأفة الى وضعنا وحالنا المزرية، بعد ان فتك بنا وباء كورونا وهددنا وتركنا من دون دواء ولا قدرة للمعالجة ولا محاكمة، ولا اي شيء مرتبط بالعدالة”.
وألقى احد المساجين كلمة طالب فيها باسم جميع نزلاء السجن “الرؤساء الثلاثة بالنظر الى حالهم بعد ان وصلت اعداد المصابين بالوباء الى 250 حالة”، وقال: “أهالينا سيتابعون تحركنا ولن يسكتوا عن الظلم اللاحق بنا، فصحيح أننا ارتكبنا أخطاء وجرائم، ولكن خطيئة المسؤولين اكبر لأنهم يقتلوننا بدم بارد”.
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