لبنان | رابطة معلمي الأساسي في بيروت تطالب بتحسين الرواتب وعودة آمنة للمدارس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في بيروت إجتماعا، اليوم عبر تطبيق zoom، في حضور رئيس الرابطة حسين جواد والمسؤول الإعلامي رياض الحولي ومقررة فرع بيروت رندا برجاوي. وتمحورت النقاشات والتداولات حول إنطلاقة العام الدراسي الجديد ومطالب المعلمين في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبة وجائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع.

وأصدر المجتمعون بيانا طالبوا فيه ب”تسديد مستحقات صناديق المدارس عن دوام قبل الظهر وبعد الظهر للعامين السابقين، بالاضافة الى ثمن الكتب بالسرعة القصوى، ضرورة العمل على تحسين الرواتب في ظل الغلاء الناجم عن ارتفاع الدولار وتدني قيمته الشرائية، ضرورة تأمين المستلزمات الضروريه للعودة الامنة للمدارس من ماكينات تعقيم وغيرها من مستلزمات الوقاية الصحية، ضرورة تأمين الاجهزة الالكترونية الكافية التي تسمح للمعلم باداء مهمته التعليمية “اون لاين” داخل المدارس وتأمين شبكة الانترنت الى كل الصفوف وبأسرع وقت ممكن”.

وأعلنوا “تأييدهم لمطالب المديرين والنظار في دوام بعد الظهر ولكل تحرك محق”، وطالبوا الجميع ب”التريث بانتظار نتيجة اللقاءات المكوكية التي يقوم بها رئيس الرابطة للبناء عليها واتخاذ الموقف المناسب”.

ودعوا الى “الإسراع في حل مسألة المتعاقدين بكل مسمياتهم والإنتقال التدريجي إلى وضع سليم للهيئة التعليمية من خلال العمل على دفع مستحقاتهم شهريا في العام الدراسي المقبل وإعتماد خطة واضحة لتثبيتهم على مراحل لملء الشواغر في المدرسة الرسمية بشكل عام”.