لبنان | مستخدمو “ألفا” يواجهون مشاكل تقنية ..والشركة توضح

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2020 3:31 مساءً

واجه مستخدمو شبكة ألفا مشاكل تقنية في شبكة الانترنت في عدد من المناطق وبعد الشكاوى من المستخدمين أعلنت شركة ألفا في بيان لها :

أن “عطلاً تقنياً طرأ على الشبكة ظهر اليوم، أدّى إلى توقف جزئي في خدمة الإنترنت في عدد من المناطق. على الفور، باشرت الفِرَق الفنية في الشركة بإصلاح العطل، على أن تعود الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت”.