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آخر تحديث: 25 - سبتمبر - 2020 3:31 مساءً
شركة الفا
واجه مستخدمو شبكة ألفا مشاكل تقنية في شبكة الانترنت في عدد من المناطق وبعد الشكاوى من المستخدمين أعلنت شركة ألفا في بيان لها :
أن “عطلاً تقنياً طرأ على الشبكة ظهر اليوم، أدّى إلى توقف جزئي في خدمة الإنترنت في عدد من المناطق. على الفور، باشرت الفِرَق الفنية في الشركة بإصلاح العطل، على أن تعود الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مستخدمو “ألفا” يواجهون مشاكل تقنية ..والشركة توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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