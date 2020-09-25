لبنان | تشييع طفلي قارب الموت في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد أن فجعت طرابلس بوفاة طفلين إثر رحلة الموت التي انطلقت من الشمال اللبناني إلى قبرص والتي أودت بحياة أكثر من شاب وموت طفلين بسبب الجوع والعطش بعد أن تركهم “تجار البشر” لمصيرهم وسط المياه وانقطاع المازوت والأكل والشرب معهم.

وشيعت مدينة طرابلس اليوم الجمعة الطفلين سفيان محمد ومحمد نظير محمد اللذين توفيا على متن قارب الموت خلال محاولة اسرهما الهجرة بحرا بطريقة غير شرعية.

وقد انطلق موكب التشييع في أحياء المدينة قبل أن يصلى عليهما في مسجد “طينال” في باب الرمل عقب صلاة ظهر الجمعة، وقد أم المصلين إمام المسجد عبد القادر عبدو، ثم وريا في الثرى في مدافن باب الرمل .

وقد سمعت خلال التشييع أصوات رشقات نارية، في حين افيد عن سقوط جريح في محلة التربيعة نتيحة الرصاص الطائش.