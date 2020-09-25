لبنان | الملف الحكومي متجه نحو الحسم… الحكومة نهاية الأسبوع؟

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تشكيل الحكومة
وفق آخر المستجدات في مسار تأليف الحكومة اللبنانية، يبدو ان هذا الملف متجه الى الحسم، وسيكون للبنان حكومة جديدة خلال أيام قليلة.
وأفادت معلومات أن “الخليلين” حملا مجموعة اسماء لتولي وزارة المال والوزارات العائدة للطائفة الشيعية.
وأفادت مصادر إعلامية مقربة من حزب الله ان لقاء الخليلين مع الرئيس المكلف مصطفى أديب الذي دام حوالي نصف ساعة اقتصر على التشاور وتم التداول بأسماء شيعية لحقيبة المال، واشارت الى ان أجواء الاجتماع كانت ايجابية.
في المقابل، قالت مـصـادر مـعـارضـة لـ”القبس” أن الأمور سائرة نحو تشكيل حكومة، ولكن وفق معادلة تسمية كل طرف لوزرائه، بمعنى اننا سنشهد تكرارا لتجربة حسان دياب ولكن “بتعديلات طفيفة”.
ولن يستغرق الامر اكثر من أسبوعين لتنكشف خلفيات ممثليها السياسية. وأضافت المصادر “الفرنسيين يستقتلون لإنجاح مبادرتهم، ولو اقتضى الامر تسمية حزب الله للحكومة كلها”.
في سياق متصل، حركة الاتصالات المكثفة على المسار الحكومي ترافقت مع تلويح الولايات المتحدة بمزيد من العقوبات على حزب الله واللبنانيين الذين يساعدونه على تمدد نفوذه أو يساعدونه في تمويل نشاطاته.
واشارت مصادر الحكومة الأميركية أن لديها “رسالة واضحة وهي أن واشنطن ستلاحق اللاعبين السيئين وكل من يدعم حزب الله بمن فيهم الأشخاص الذين يقدمون دعماً سياسياً”.
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