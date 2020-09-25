لبنان | لائحة من 10 أسماء لتولي “المال” من بري لأديب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت معلومات صحفية أن ‏لقاء الرئيس المكلف مصطفى أديب مع النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ثبّت حقيبة المال للطائفة الشيعية في التشكيلة الحكومية.

وكشفت مصادر مطلعة أنّ لائحة من عشرة أسماء حملها علي حسن خليل من الرئيس نبيه بري الى الرئيس المكلف كمرشحين لحقيبة المال ليختار وزيراً من بينها.

Advertisements

وتمسك الخليلان بتسمية حركة أمل وحزب الله وزرائهما، فطلب إليهما الرئيس المكلّف التريّث لأنّ الأمور ليست واضحة بالنسبة إليه، واعدًا بالتفكير في الأمر وبالعودة إليهما ولذلك قيل إنّ الاجتماع لم يبت مبدأ التسمية وانتهى إلى أنّ للبحث صلة.

ووفق المصادر المطلعة، فإنّ هذا الاجتماع لم يكن إلا خطوة على طريق الألف ميل نحو حكومة يعلم الجميع أن ولادتها لم تحن بعد، على الرغم من أنّ مسار الاصلاحات المتفق عليها في المبادرة الفرنسية بدأت مهلها تنفد.

من جهة أخرى، رئيس الجمهورية وحسبما تقول مصادر بعبدا لا يطالب بحصة ولا يدخل بمحاصصة، وعندما يعرِض عليه الرئيس المكلف تشكيلته سيكون له رأي فيها.