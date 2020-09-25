لبنان | وزارة الصحة اجرت 40 فحصا لمخالطين في قرى حاصبيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

أقام فريق طبي من وزارة الصحة اللبنانية فحوص PCR لمخالطين من بلدات حاصبيا، شبعا والفرديس، بمتابعة من طبابة القضاء.

وبلغ عدد الفحوص 40 فحصا لمواطنين كانوا قد خالطوا الحالات المكتشفة في حاصبيا والقضاء خلال اليومي الماضيين، وتم التأكيد عليهم بالحجر الى حين صدور النتائج.

يذكر أن وزارة الصحة سجلت اليوم الخميس 1027 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة.

وصدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 820 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 83.

Advertisements

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 15.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 455 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 26.

– حالات وفاة: 0”.