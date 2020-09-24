لبنان | اقفال بلدية ابل السقي بعد اصابة احد ابناء العاملين فيها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ دقيقتين

أقفلت بلدية ابل السقي ابوابها، ‏بتوجيه من قائمقام مرجعيون، بعد إصابة احد ابناء العاملين في البلدية بفايروس كورونا، وذلك ابتداء من نهار الخميس 24‏/9‏/2020 ولغاية مساء الاحد 4/10/2020 حيث سيتم الالتزام بالحجر الصحي وإجراء فحص الـpcr لجميع المخالطين.

وتمنت البلدية على جميع أبناء البلدة اخذ الحيطة والحذر والتقيد بالبيانات والتوجيهات التي تصدر تباعا من البلدية والسلامة للجميع.

في سياق متصل، أكد مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي فراس الأبيض أن حالات كورونا اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء لبنان.

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وأشار الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

ولفت أبيض في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين.

واوضح انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات، وقد عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء. كما عبّرت السلطات الأمنية عن خشيتها من أن المواطنين، المرهقين بضغوط اقتصادية واجتماعية، لن يلتزموا بهذا الإجراء بشكل جيد، وهذا ما حدث خلال الإغلاق السابق”.