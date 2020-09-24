لبنان | 8 حالات جديدة مثبتة مخبريا في عرمون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2020 10:31 مساءً

اعلنت لجنة متابعة فيروس كورونا في عرمون في بيان انها مستمرة في اجراء المسح الميداني للمخالطين و حملات فحص مجانية لأبناء البلدة منذ اليوم الاول لظهور حالات عديدة في البلدة.

ونتيجة لذلك، تعلن اللجنة عن وجود 8 حالات مثبتة مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين منذ عدة ايام الى 49.

وستجرى يوم السبت القادم بتاريخ 26/9/2020 فحوصات جديدة لأشخاصٍ مخالطين.

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بناء على ذلك، صدر قرارا عن محافظ جبل لبنان يقضي بعزل البلدة واقفالها اقفالا تاما لمدة أسبوع، تنفذه قوى الأمن الداخلي و بلدية عرمون.

وأكدت اللجنة على انها تقوم بالاجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة عبر طبابة القضاء وقائمقامية قضاء عاليه”.

في سياق متصل، أكد مدير ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ الدكتور ​فراس الأبيض​ أن ​حالات​ ​كورونا​ اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء ​لبنان​. وأشار الى أن ​المستشفيات​ لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

ولفت أبيض في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان اللجنة العلمية في ​وزارة الصحة​ أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين. واوضح انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات، وقد عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء. كما عبّرت السلطات الأمنية عن خشيتها من أن المواطنين، المرهقين بضغوط اقتصادية واجتماعية، لن يلتزموا بهذا الإجراء بشكل جيد، وهذا ما حدث خلال الإغلاق السابق”.