لبنان | بلدية الناعمة: 11 اصابة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت بلدية الناعمة – حارة الناعمة في بيان، عن تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن “الحالات الإيجابية المتبقية 47 حالة، وحالات الشفاء واحدة”.

وأوصت “المخالطين بإجراء فحوص الـPCR وحجر أنفسهم وأخذ الاحتياطات الوقائية، ووضع الكمامة دائما واستعمال مواد التعقيم اللازمة من اجل الحفاظ على السلامة العامة”.

في سياق متصل، صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 820 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 83.

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– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 15.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 455 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 26.

– حالات وفاة: 0”.