لبنان | بلدية حدشيت أعلنت الاشتباه بحالة ودعت إلى الحذر

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تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت بلدية حدشيت في بيان، أنه “تمت إفادتنا بالاشتباه بحالة كورونا لم يتم التأكد منها بعد. وبناء عليه، تواصلنا مع الشخص المعني وأفراد عائلته وطلبنا منهم التزام الحجر المنزلي إلى حين التأكد من نتيجة الفحص الثانية”.
وطلبت من “جميع أبناء البلدة التزام التدابير الوقائية الضرورية من وضع الكمامة لدى الخروج من المنازل وفي الاماكن العامة والمحلات التجارية، تجنب التجمعات والتخالط والتزام المسافة الآمنة المطلوبة، وصولا إلى تعقيم اليدين عند لمس الاسطح وتجنب المصافحة”.
وسألت البلدية “جميع أبناء البلدة ضرورة التزام أقصى درجات الحذر”، متمنية عليهم “التحلي بالوعي الصحي والمجتمعي، حرصا منها على السلامة العامة”، آملة “أن يحمي الله الجميع وتكون نتيجة فحص الPCR الثانية سلبية”.
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