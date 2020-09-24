لبنان | بلدية انفه: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت بلدية أنفه عن صدور 5 نتائج pcr ايجابية خلال ال24 ساعة الماضية و6 حالات Grey positive .

أما باقي النتائج فقد اتت سلبية.

واشارت البلدية الى انها على تواصل مع المصابين ومع الجهات المختصة لمتابعة إجراءات الحجر.

وتتمنى البلدية على كل من خالطهم خلال الاسبوع الماضي التواصل مع البلدية على الرقم: 76410177.

وسجلت وزارة الصحة اليوم الخميس ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت وزارة عن تسجيل 1027 إصابة جديدة وحالة وفاة جديدة.

صدرالتقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

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“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 820 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 83.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 24.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 15.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 455 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 26.

– حالات وفاة: 0”.