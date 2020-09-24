لبنان | إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 11 إصابة لمقيمين مخالطين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ ساعتين

اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، انه “بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 11 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، وجميعها لمقيمين مخالطين.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :

صور: 3

ارزون: 2

ديركيفا: 2

معركة: 1

جويا: 1

صريفا: 1

صديقين: 1

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 800 مصاب توزعوا على الشكل التالي:

199 حالة وافدة ( 3حالات وفاة).

601 حالة محلية (596 حالة من المخالطين )، بينها 102 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية، و19 حالات من التابعية السورية، و2 حالات من التابعية العراقية.

109 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(12 حالات وفاة محلية)

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وقد تماثل 294 منهم الى الشفاء بشكل تام .

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء/ وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت الوحدة “جميع القاطنين في قضاء صور، الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.