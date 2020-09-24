لبنان | خلية الازمة في عربصاليم: تسجيل اصابتين في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 6 ثواني

اعلنت خلية الازمة في بلدة عربصاليم في بيان، انه “بناء على طلب المحافظة بنشر اسماء الحالات المصابة فيروس كورونا والمخالطين، تم تسجيل إصابتين مؤخرا في البلدة هما:

– الحاج ح.ح.ح حطاب

– الحاج ح.م. سعادة”

وطلبت البلدية من “المخالطين وخاصة من أهالي المصابين الالتزام بالحجر المنزلي حتى اجراء وصدور نتائج فحوصات ال pcr تحت طائلة الملاحقة”.

ودعت الاهالي الى “الإلتزام التام بالوقاية في هذه الظروف الحساسة التي تسجل تزايدا كبيرا في عدد الحالات المصابة بالفيروس”.

توازياً، سجل لبنان اليوم ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إذ وصل عدد الإصابات إلى الـ1027 إصابة وحالة وفاة واحدة.

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يذكر أن مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي فراس الأبيض أكد سابقاً أن حالات كورونا اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء لبنان.

وأشار الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

ولفت أبيض في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين.

واوضح انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات، وقد عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء.

كما عبّرت السلطات الأمنية عن خشيتها من أن المواطنين، المرهقين بضغوط اقتصادية واجتماعية، لن يلتزموا بهذا الإجراء بشكل جيد، وهذا ما حدث خلال الإغلاق السابق”.