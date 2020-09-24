كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1027 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ 21 شباط الماضي الى 32805 حالة. وجاء في تقريرها: تقرير وزارة الصحة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الصحة”: حالة وفاة و1027 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.