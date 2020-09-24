لبنان | “الصحة”: 9 حالات ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 5 دقائق مطار بيروت افادت وزارة الصحة العامة عن “نتائج الدفعة الأولى من فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 21/9/2020 و22/9/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص PCR لرحلات وصلت بتاريخ 23/9/2020، وأظهرت النتائج وجود (9) حالات إيجابية”. وجاءت نتائج 21/9/2020 كالتالي:

“رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية). وجاءت نتائج 22/9/2020 كالتالي:

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية). وجاءت نتائج 23/9/2020 كالتالي:

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 365 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة JAV رقم 203 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)”.

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