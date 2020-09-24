لبنان | خلية الازمة في فنيدق: منع التجمع في المقاهي

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فنيدق
منعت خلية الازمة وادارة الكوارث في بلدة فنيدق – عكار التجمع في المقاهي والملاهي ويراعى مبدأ التباعد الاجتماعي (2 متر على الاقل بين كل شخص وآخر).
وشددت في بيان على اصحاب المقاهي ارتداء الكمامة واستخدام المعقمات ووقف ألعاب الورق والزهر والداما وغيرها، تجنبا لانتقال العدوى، وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية.
وأصدرت خلية الازمة وادارة الكوارث في بلدة فنيدق – عكار بيانا موجها الى الاهالي، جاء فيه: “نظرا لازدياد عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في بلدتنا، وبعدما تبين لنا أن اكثر الحالات الايجابية أتت من التجمعات وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم استخدام الكمامات وخاصة في المقاهي والملاهي، وحفاظا على صحة وسلامة أهلنا وإيمانا منا بضرورة حماية المواطنين في البلدة، يمنع التجمع في المقاهي والملاهي ويراعى مبدأ التباعد الاجتماعي (2 متر على الاقل بين كل شخص وآخر) وعلى اصحاب المقاهي ارتداء الكمامة واستخدام المعقمات ووقف ألعاب الورق والزهر والداما وغيرها، تجنبا لانتقال العدوى، وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية”.
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