لبنان | خلية الازمة في الضنية: 18 إصابة جديدة بـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت خلية الازمة في اتحاد بلديات الضنية في بيان، “تسجيل 18 اصابة بفيروس كورونا، توزعت على بلدات وقرى المنطقة كالتالي: ايزال 5، اصابتان في كل من قرصيتا والسفيرة وبقرصونا، واصابة واحدة في كل من سير وبخعون وكفربنين وحقل العزيمة وكفرحبو”.

كما افيد عن اصابة موظف في سنترال هاتف بخعون التابع لهيئة “اوجيرو”، واصابة موظف اخر في سنترال هاتف بلدة سير.

في سياق متصل، أكد مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي فراس الأبيض أن حالات كورونا اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء لبنان. وأشار الى أن المستشفيات لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

ولفت أبيض في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين. واوضح انه “نظرًا للارتفاع الحاد في عدد الحالات والذي لم يقتصر على منطقة واحدة، فإن الإغلاق العام قد يساعد على استعادة السيطرة على الوباء أو منع تزايد الحالات في المستشفيات، لكن لم يتم تبني التوصية من السلطات، وقد عارضت القطاعات الاقتصادية، والتي تعاني من آثار الانهيار المالي، هذا الاجراء. كما عبّرت السلطات الأمنية عن خشيتها من أن المواطنين، المرهقين بضغوط اقتصادية واجتماعية، لن يلتزموا بهذا الإجراء بشكل جيد، وهذا ما حدث خلال الإغلاق السابق”.