لبنان | 3 إصابات جديدة في القبيات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجلت بلدة القبيات إصابتان جديدتان بفيروس كورونا وطلبت من المخالطين الاتصال بالخطين الساخنين: 70/703392 و 71/743192″.

وأعلنت خلية الأزمة في بلدية القبيات في عكار، أن “نتيجة فحص الpcr للآنستين “إ” و “ج”. ط. غ وللسيد إ. م. د أتت إيجابية”.

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وطلبت من “كل من تخالط مع السيد إ. اعتبارا من السبت ومع كل من الآنستين، اعتبارا من الاثنين (والمعيار للأيام هو 48 ساعة قبل ظهور العوارض عليهم)، الاتصال بأحد الخطين الساخنين: 70/703392 و 71/743192”.

وأكدت الخلية أنها “تقوم بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة، علما أن الثلاثة يقومون بالحجر الصحي في بيروت”.

وجددت دعوة “كافة أبناء البلدة، الالتزام بأقصى درجات الحذر والوقاية والامتناع عن كل نشاط أو تجمع غير ضروريين، مع اتخاذ كل متطلبات الوقاية (الكمامة، تعقيم اليدين)، لدى الخروج من المنازل”.