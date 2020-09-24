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لبنان | 3 إصابات جديدة في القبيات

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة
بلدة القبيات

بلدة القبيات

سجلت بلدة القبيات إصابتان جديدتان بفيروس وطلبت من المخالطين الاتصال بالخطين الساخنين: 70/703392 و 71/743192″.

وأعلنت خلية الأزمة في بلدية القبيات في عكار، أن “نتيجة فحص الpcr للآنستين “إ” و “ج”. ط. غ وللسيد إ. م. د أتت إيجابية”.

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وطلبت من “كل من تخالط مع السيد إ. اعتبارا من السبت ومع كل من الآنستين، اعتبارا من الاثنين (والمعيار للأيام هو 48 ساعة قبل ظهور العوارض عليهم)، الاتصال بأحد الخطين الساخنين: 70/703392 و 71/743192”.

وأكدت الخلية أنها “تقوم بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة، علما أن الثلاثة يقومون بالحجر الصحي في بيروت”.

وجددت دعوة “كافة أبناء البلدة، الالتزام بأقصى درجات الحذر والوقاية والامتناع عن كل نشاط أو تجمع غير ضروريين، مع اتخاذ كل متطلبات الوقاية (الكمامة، تعقيم اليدين)، لدى الخروج من المنازل”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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