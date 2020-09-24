لبنان | تقويم إجراءات “كورونا” في المطار وآلية جديدة للفحوص

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حمد حسن خلال الاجتماع من أجل تقويم اجراءات المطار
ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اجتماعاً لتقويم الإجراءات التي اتبعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة باستقبال أكثر من 300 ألف وافد إلى لبنان، في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”، وضم اللقاء المدير العام للطيران المدني فادي الحسن ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، في حضور ممثلين عن شركة الشرق الأوسط للخدمات الأرضية “MEAG”.
وأبدى الحاضرون ارتياحاً لما تم إنجازه في هذا المجال، حيث سجلت نسبة محدودة من الثغرات، وبحثوا في إمكان دعم فرق المتطوعين بعدد إضافي من الموظفين.
كذلك، تناول البحث البدء باعتماد آلية جديدة للفحوص لتحديد احتمال إصابة وافدين بالفيروس، في الفترة القريبة المقبلة.
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