لبنان | وزير الصحة بحث مع نقيب الصيادلة في توزيع الدواء على المواطنين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2020 4:07 مساءً

إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة، نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين وتناول البحث شؤون الدواء.

وأوضح النقيب الأمين في تصريح، بعد اللقاء “أن التركيز إنصب على التنسيق بين النقابات المعنية لترشيد وصف الدواء وتوزيعه على المواطنين بما يتناسب مع المرحلة الحرجة التي يواجهها البلد”.

أضاف:” أن الإجتماع تناول أيضا سبل مواجهة المرحلة المقبلة في ضوء ما يصدر من تصريحات تشير إلى إمكان إزالة الدعم عن الدواء”، مؤكدا “أن وزارة الصحة العامة حريصة على استمرار تأمين الدواء المدعوم من الجهات المختصة”.