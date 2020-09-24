- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 24 - سبتمبر - 2020 4:07 مساءً
وزير الصحة في اجتماع مع نقيب الصيادلة
إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة، نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين وتناول البحث شؤون الدواء.
وأوضح النقيب الأمين في تصريح، بعد اللقاء “أن التركيز إنصب على التنسيق بين النقابات المعنية لترشيد وصف الدواء وتوزيعه على المواطنين بما يتناسب مع المرحلة الحرجة التي يواجهها البلد”.
أضاف:” أن الإجتماع تناول أيضا سبل مواجهة المرحلة المقبلة في ضوء ما يصدر من تصريحات تشير إلى إمكان إزالة الدعم عن الدواء”، مؤكدا “أن وزارة الصحة العامة حريصة على استمرار تأمين الدواء المدعوم من الجهات المختصة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الصحة بحث مع نقيب الصيادلة في توزيع الدواء على المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.