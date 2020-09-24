لبنان | توقيع مرسوم ترفيع 104 مراقبين مساعدين في إدارة الجمارك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين وزير المال غازي وزني وقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع مرسوم يتعلّق بترفيع 104 مراقبين مساعدين من الفئة الرابعة في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية، سبق أن نجحوا في مباراة المجلس الخدمة المدنية إلى الفئة الثالثة وتعيينهم بوظيفة مراقب في الملاك المذكور. وتم إرسال مشروع المرسوم هذا إلى رئاسة مجلس الوزراء.

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